Tallinki vaktsineerimisplaan takerdus

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et Eesti ametkond blokeeris erasektori pakutud vaktsineerimisprojekti Tallinki laevadel. Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer aga kinnitas Postimehele, et Tallinki idee on hea, kuid see lükati hilisemaks.