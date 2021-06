Üks universaalsetest emotsioonidest – hirm – on eriti võimas, kui see on hirm tundmatu ja nähtamatu ees. Ehkki hirmuemotsiooni käivitab mandelkeha meie aju sügaval sisemuses, on hirm omamoodi nakkav ja kollektiivselt võimenduv. Oma isiklike ja inimeste ühiste eksistentsiaalsete hirmude kujustajana on kunstilukku läinud Giovanni Battista Piranesi (1720–1778), kelle nägemuslikke arhitektuuri- ja linnavaateid leidub erakoguja Johannes Mikkeli kollektsioonil põhinevas Mikkeli muuseumis.