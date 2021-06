Kui tähelepanelikumalt vaadata, siis on küll nagu Fiat 500… aga ei ole ka. Õige vastus on, et ei ole Cinquecento. See võluv pisiauto, mis on nagu itaallaste autonduse tiramisù – magus ja teeb kõigil tuju heaks. See siin on kuri putukas, mille ninale on kinnitatud ka vastav embleem – skorpion kahevärvilisel vapikilbil ja kiri Abarth.