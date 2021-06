Eesti lühiuudised

Komisjon jättis Estonia kultuuriobjektide pingeritta

Riigikogu kultuurikomisjon jõudis teisipäeval riiklikult tähtsate kultuuriobjektide eelnõuga ühele poole ja viib need riigikogus teisele lugemisele uuel nädalal. Pingereas viimasel ehk neljandal kohal on ka Rahvusooper Estonia juurdeehitus, mis võimaldab ametnikel seda ideed veel omajagu põrgatada ja vaagida. Kultuurikomisjoni liikme Eduard Odinetsi (SDE) sõnul oli komisjonis pikem arutelu mitte pingerea enda üle, vaid selle üle, kas kaasata rahvusooperi juurdeehituse arutellu ka teised asjaosalised. Praegu jäi see vaid mõtteks. «Kui järjekord rahvusooperini jõuab, siis võib siin mitu asja muutuda. Nagu öeldud, seda nimekirja saab alati muuta,» lisas Odinets. PM