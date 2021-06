USA president Joe Biden suundus eile Washingtonist tippkohtumistele liitlastega Euroopas ja Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Bideni sõnul näitab reis Ühendkuningriiki, Belgiasse ja Šveitsi, kus ta kohtub 16. juunil Genfis Putiniga, Atlandi-ülese alliansi tugevust. «Teha Putinile ja Hiinale selgeks, et Euroopa ja Ühendriigid on mestis,» vastas Biden küsimusele, mis on tema reisi eesmärk. See on Bideni esimene välisreis presidendina. AFP/BNS