Eesti lühiuudised

EKRE ja Isamaa kavandavad peaministri umbusaldamist

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme kinnitas, et riigikogu rahvuskonservatiivide fraktsioon kavandab koos Isamaaga peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) umbusaldamist, liituma oodatakse ka sotse. «Meie suhtumine on, et kogu see eelarve-, maksu- ja kärpepoliitika on kogu valitsuse poliitika ja selle eest vastutab peaminister. Nii et meie soovime jätkuvalt umbusaldada Kaja Kallast,» ütles Helme. Ta lisas, et umbusaldusavaldus antakse riigikogule üle ilmselt järgmisel nädalal. ERR