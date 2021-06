Terje Ojaver ja Jüri Ojaver on mõlemad kunstnikud. Terje on armastatud skulptor ja tegelenud ka keskkonna- ja maakunstiga, Jüri aga tuntud oma performance’ite, installatsioonide ja videote poolest, jõudes 1999. aastal Eesti esindajana Veneetsia biennaalile. Mõlema loomingus ja elus on oluline koht absurdihuumoril ja lõbusal elujaataval suhtumisel, mille kaudu on võimalik läheneda ka keerulistele teemadele.