Välismaa lühiuudised

Euroopa Komisjon algatas uue menetluse Ungari vastu

Euroopa Komisjon algatas eile menetluse Ungari vastu seoses sõltumatu raadiojaama Klubrádió eetrist kadumisega. Raadiojaam oli sageli kriitiline peaminister Viktor Orbáni suhtes. Klubrádió pidi alates veebruarist kolima peaasjalikult veebi, sest kaotas kohtumenetluse oma ringhäälinguloa säilitamiseks. Riiklik meediajärelevalveameti (NMHH) teatas juba septembris, et Klubrádió on korduvalt rikkunud halduseeskirju. Raadiojaam on kaevanud, et sellelt ära võetud sagedus on antud valitsusmeelsele meediakontsernile. Euroopa Komisjon on varem väljendanud muret, et selle kadumine eetrist kahjustab veelgi meediavabaduse olukorda Ungaris. AFP/BNS