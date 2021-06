Tartu lühiuudised

Esmaspäev, 14. juuni on leinapäev, mil mõeldakse 80 aasta taguse juuniküüditamise rohkem kui 10 000 ohvrile ning kõikidele Nõukogude okupatsioonivõimude tõttu hukkunud Eesti inimestele. Tartu linnavalitsuse teatel on sel päeval linnas mälestustseremoonia, võimalus vaadata näitusi ja osaleda filmiseansil Ekraanis.

A. Le Coqi spordihoones tegutsev ​Tartu vaktsineerimiskeskus on avatud kogu suve.

Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder avaldas heameelt selle üle, et Tartu ja selle lähivaldade elanikud on olnud usinad koroonaviiruse vastu vaktsineerijad. «Aga selleks, et minna sügisele vastu muretumalt, kutsume kõiki, kes veel ei ole end vaktsineerinud, tegema seda suvel,» sõnas Teder.