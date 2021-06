Kellele hoiab Postimees EMil pöialt?

Kui vaadata asjadele ratsionaalselt otsa, siis kõige tõenäolisemalt peakski tänavune tšempion tulema just nende seast, kuid õnneks ei mängita jalgpalli paberil, vaid muruplatsil, mistõttu tunneb vutiajalugu ka Taani (1992) ja Kreeka (2004) koondiste imelisi triumfe. Et igaühel on vutipeol omad lemmikud, lasemegi oma sporditoimetuse reporteritel lühidalt selgitada, kellele ja miks nad tänavusel EMil pöialt hoiavad. Postimehe sporditoimetus