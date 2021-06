Eesti lühiuudised

Kallas nõuaks reisijatelt negatiivset koroonatesti

Iga nädal lendab Eestisse viis lennukitäit reisijaid otse Suurbritanniast, kus on kiiresti valdavaks saanud senisest koroonaviirusest 40 protsenti nakkavam India viirustüvi, mis on juba ka Eestis koroonakolde tekitanud. Negatiivset Covid-testi Eesti riik reisijatelt aga ei nõua. Samal ajal kui üha enam Euroopa riike nõuab Briti saartelt tulijatelt lisaks negatiivsele testile veel lisareegleid, et võita aega ja jõuda enne India tüve kohalejõudmist võimalikult palju inimesi ära vaktsineerida, ei nõua Eesti peaaegu ainsa Euroopa Liidu riigina sealt reisijatelt isegi negatiivset Covid-testi. «Praegu on vastus, et seda ei saa juriidiliselt teha, see on põhiseadusvastane, aga me tegeleme sellega, et probleem saaks sügiseks lahendatud,» ütles peaminister Kaja Kallas (RE, pildil). Valitsusjuht lisas, et praegu, kui Eestis lähevad nakatumisnumbrid alla, ei ole probleem nii ajakriitiline, aga sügiseks peab meil lahendus juba olemas olema. PM