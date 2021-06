Rauast rahvas, kes ei anna alla

Läheks triatlonile! See polnud isegi minu idee, vaid mu sõbra oma. Aga jah-inimene, nagu ma olen, tekkis mul kohe tahtmine proovida. Elu on igat masti seiklusi ette söötnud, lausa imelik tundus, et polegi seni triatlonile sattunud. Tundus ikka kuidagi liiga kõva liiga, millele ligi minna. Ja muuseas arvan seda praegugi. Kuid esimene tibusamm uuel maastikul on nüüdseks tehtud.