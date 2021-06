Pisut kahju, et meie toitlustusasutustes sageli pakutavad sügavkülmast võetud ning hallikad ja ligased või siis kivikõvaks kõrvetatud pelmeenid on pelmeenide ja nende lähisugulaste renomeed kõvasti räsinud. Gruusia hinkaalid üllatavad esmatutvusel juba oma suurusega. Ettekandja toob lauda lambahakklihaga versiooni (4 tk – 8 eurot). Neid tutiga pätsikesi tulebki ideaalis süüa nii, et võtad tutist kinni, ampsad hinkaali küljest pisikese tükikese ja hakatuseks imed ära maitsva vedeliku. Luristamine pole seejuures patt, vaid isegi soovitav.