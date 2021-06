Viguriga kaardid: miks on poolte Eesti kirikute tornis risti asemel kukk?

Enne Eesti Vabariigi loomist hõlmas Eestimaa kubermang vaid tänapäeva Eesti põhjapoolsemad maakonnad, Lõuna-Eesti oli aga osa Liivimaast, mille pealinn oli Riia. Viimase mõju on märgatav paljudel elualadel, sh kirikuarhitektuuris. Just Riia linna suured keskaegsed kirikud ja uhked kuked nende tornide otsas on kujundanud Liivimaa kirikute tornitippude traditsiooni.

Kaardilt nähtub selgesti, et kuigi ka Põhja-Eestis võime leida tornikukkesid, on see Liivimaa kirikutele palju omasem. Mitme Liivimaa kiriku puhul on teada, et alles hiljuti on seal risti asemel olnud kukk (Tõstamaa, Kolga-Jaani, Tarvastu) – see kinnitab Liivimaa kukelembust veelgi rohkem.