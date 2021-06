Alaealised tohivad vaktsiini-otsuseid ise teha

Perearst Diana Ingerainen kirjeldas olukorda Järveotsa perearstikeskuses, kus vanemad keelduvad ikka lapsi vaktsineerimast, kuigi laps ise on sellega nõus. «Üks põhilisemaid vanemate keeldumisi on emakakaelavähivastasest vaktsiinist. Mulle tundub, et vanemad annavad kas mugavusest või süvenematusest väga lihtsalt keeldumise, kuigi laps ise on valmis vaktsiini saama,» rääkis Ingerainen.