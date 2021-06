Reformierakonna saadik Valdo Randpere ütles pühapäeva õhtupoolikul, et EKRE algatatud võitluses oli kohal ehk paar saadikut. «Nad ise ennast kohale ei registreeriks ka siis, kui nad kohal oleks,» sõnas ta ja lisas, et opositsioonierakond teeb kõike vaid jonnimise pärast. Kuigi pikad ööd ajasid teised fraktsioonid marru, arvas Randpere, et toimuv võib koalitsioonile hoopis kasuks tulla. «See liidab. Ega see ei too ­EKRE-le mingeid plusspunkte siin majas ega tulevaste koalitsioonide võimaluses. Nad rikuvad oma suhted kõigiga,» sõnas ta.