Välismaa lühiuudised

Iisraeli peaministriks sai Naftali Bennett

Iisraeli parlament hääletas pühapäeval nn muutuste koalitsioonivalitsuse poolt, mis tegi lõpu peaminister Benjamin Netanyahu 12 aastat kestnud võimule. Juudi riigi peaministriks sai Naftali Bennett. Koalitsioonivalitsuse poolt hääletas 60 ja vastu 59 parlamendisaadikut, üks rahvaesindaja jäi erapooletuks. Bennett töötab peaministrina kaks aastat, misjärel võtab ameti üle koalitsiooni tsentristist arhitekt Yair Lapid. Netanyahu-vastases blokis on kolm parempoolset, kaks tsentristlikku ja kaks vasakparteid ning konservatiivne araablaste erakond. Bennett tõdes, et riik sattus vahepeal vihkamise ja võimuvõitluse keerisesse, millest tuleb üle saada. Samuti lubas Bennett Iisraeli kaitsta põhivaenlase Iraani eest. «Iisrael ei luba, et Iraanil oleks tuumarelvi,» kinnitas Bennett. Esialgu välisministrina tööle asuv Lapid lubas eile parandada suhteid USA demokraatidega ja lõpetada vaenulikud suhted Euroopaga, mille tekkes ta süüdistas Netanyahut. AFP/STT/BNS