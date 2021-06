Maasikakasvatajad: elame päev korraga!

«Erinevalt vanast valitsusest teeb uus valitsus meiega koostööd ja pole tööjõu liikumisele piiranguid seadnud,» kiitis Tartumaa suurim maasikakasvataja Paavo Otsus, kelle ettevõte müüb maasikaid AranFarmingu kaubamärgi all. «Oleme eelmisest kevadest korralikus augus, üritame sellest välja tulla ja elu läheb edasi.»

Ta kinnitas, et on Haaslava kandis kiletunnelites valminud maasikaid saanud korjata ja müüa juba paar nädalat. Kohe tulevad turule loori all kasvatatud maasikad, avamaamaasikas valmib mitmete talunike hinnangul jaanipäevaks.