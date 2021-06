Eesti lühiuudised

Riigikogu erakorraline istungjärk presidendi valimiseks toimub 30. augustil. Riigikogu esimees Jüri Ratas (Keskerakond) kutsus vastavalt põhiseadusele, riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ja vabariigi presidendi valimise seadusele president Kersti Kaljulaidi ettepanekul kokku Toompea lossi istungisaali riigikogu erakorralise istungjärgu. 30. augustil kell 13 toimuva istungjärgu päevakorras on presidendi valimine. Seni on ainus väljakuulutatud presidendikandidaat Henn Põlluaas (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond). PM

Riigikogu esimehe ja endise peaministri Jüri Ratase (Keskerakond) kulutusi neljal istungil arutanud korruptsioonivastane erikomisjon jõudis kokkuvõtlikule järeldusele, et säärased kulutused peaks olema heaperemehelikud. «Komisjon leiab, et peaministrit ja teisi kõrgemaid riigiametnikke teenindavate riigiasutuste teenistujatel on õigus ja kohustus seada kahtluse alla ja keelduda korralduste täitmisest ja kulutuste tegemisest, kui need ei ole kooskõlas heade õigusaktide, heade tavade ning kokkuhoidlikkuse, vältimatu vajalikkuse, läbipaistvuse ja teiste avalikus sektoris kokkulepitud põhimõtetega,» sõnas komisjoni esimees Eduard Odinets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). 14. mail kohtus erikomisjon sama juhtumi asjus Jüri Ratasega, 20. mail riigisekretär Taimar Peterkopi ja protokollinõunik Kristiina Sikaga ning 8. juunil peaministri büroo endiste juhtide Tanel Kiige ja Johannes Merilaiga. PM