Kui see kriminaalmenetlus avalikuks tuli, siis oli neid, kes kahtlesid, kas see oli ikka juhus, et vahistamised ja avalikustamine toimus vaid päev enne EKRE-le olulise abielureferendumi eelnõu hääletust riigikogus. Kui kriminaalasi jõuab kohtusse sügisel kohalike omavalitsuste valimiste kõige aktiivsemal valimiskampaania tegemise ajal, tekib ju jälle sama küsimus?

Me kindlasti ei sihi selle järgi. Ühelt poolt ühiskond ootab, et me tegutseksime kiiresti. Teiselt poolt poliitikud ootavad, et me ei segaks nende mõnusat äraolemist ja nende poliitika tegemist omapoolsete sõltumatute muutujatega. Me oleme justnagu kahvlis, et ei nagu tohikski kunagi tööd teha. Me ei sea oma samme selle järgi, kas valimised on tulemas või ei.