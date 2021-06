Kuidas kõlavad Sten Lassmanni klaverikunsti äärmused ja sügavused?

Sten Lassmann on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, kel on selja taga ka õpingud Pariisi Konservatooriumis ning Londoni kuulsaimas muusikakõrgkoolis Royal Academy of Music, kus ta sai filosoofiadoktori kraadi Heino Elleri klaveriloomingu uurimise ning salvestamise eest. Sten Lassmann on salvestanud kogu Elleri klaveriloomingu Londoni plaadifirmas Toccata Classics, ilmunud on kuus CD-plaati, lähiajal on ilmumas ka seitsmes. Lisaks sellele on Sten Lassmann meie suure rahvusvahelise festivali KLAVER kunstiline juht.