Sulgpallurid olid Hispaanias üksikmängus võidukad

Hispaanias juunioride maailma edetabeli 22. kohalt tiitlijahti alustanud Kilk tõdes, et veerandfinaalis hispaanlase Carlos Iglesiasega mängides tuli tal parasjagu palju kannatada. «Pallirallid olid pikad, tuli varitseda momenti ja olla kannatlik, et sobival hetkel vastase nõrk löök oma hea rünnakuga punktiks vormistada,» rääkis ta. Hispaanlasega heideldes võitis ta esimese geimi 21:14, kaotas teise 17:21 ja võitis kolmanda 21:16.

Tänased võitjad on tõestanud, et Tartust on võimalik tõusta rahvusvahelisele tipptasemele, ütles Heiki Sorge.

«Sellised võistlused on noortele vajalikud, siit saame kogemusi. Tänased võitjad peaksid olema eeskujuks kõigile meie noormängijatele, sest nad on tõestanud, et ka Tartust on võimalik rahvusvahelisele tipptasemele tõusta,» lisas 35-kordne Eesti meister.