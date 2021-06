Erdoğan külastas Mägi-Karabahhi

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan (pildil) lubas eile, et Ankara osutab Aserbaidžaanile Mägi-Karabahhi ülesehitamisel abi. «Praegu käivad tööd kõikide purustatud külade ja objektide taastamiseks. Me ehitame uue Mägi-Karabahhi. See oli varem Aserbaidžaani kultuuri keskus ja annab jumal, saab sellest peagi samasugune keskus,» ütles Erdoğan Aserbaidžaani parlamendile. Türgi presidendi sõnul võidavad rahust Mägi-Karabahhis mitte ainult Aserbaidžaan ja Armeenia, vaid kogu maailm. Interfax/BNS