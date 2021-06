Hanna: Me oleme tegelikult pärit kaugelt Kihnu saarelt ja meie perekonnanimi tähendab otseselt piraati. Korsaar – tähendab mereröövel.

Karl: Sealt me oma tumedad silmad saimegi. Nii et ei tasu jamada, me oleme piraadid. Kartmatud ja seiklushimulised oleme tõesti.