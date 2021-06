Kallas asetas kohtumisel Rumeenia presidendiga rõhu infoühiskonnale

Peaminister Kallas andis president Iohannisele ülevaate Eesti infoühiskonna arendamise kogemusest ning tegevusest riiklike e-teenuste uuendamisel, eesmärgiga muuta need kasutajasõbralikumaks ja automaatselt käivituvateks sündmusteenusteks.

«Inimesed veedavad üha rohkem aega virtuaalsuses ja riik peab olema oma teenustega olema seal, kus on inimesed. Oluline on, et e-teenused oleksid mugavad ja lihtsad ning sealjuures peab olema tagatud ka turvalisus. Seetõttu oleme kujundamas riiklike e-teenuseid sündmusteenusteks, mis teeksid inimeste asjaajamist sujuvamaks – riik peab aitama inimestel oma igapäevaseid asju lihtsamini ja kiiremini ajada,» sõnas Kallas.