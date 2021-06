Lisaks on «mitte-asuslikud» 32 GB Corsairi operatiivmälu ja sama tootja 1 TB uusima generatsiooni M.2 liidesega SSD. Kõik muud osised on Asuse enda toodang seeriast STRIX, mis on firma kvaliteetseimate (ja ühtlasi kalleimate) toodete kaubamärk. Ka korpus ise on väga nauditav vaatepilt karastatud klaasist küljepaneeliga. Mängurite üritustele kaasavedamiseks on korpuse ülaosas tugevad kanderihmad ja neid on oi kui väga vaja – see superpill kaalub ikka üle 25 kg ja mul õnnestus selg temaga paigast ära tõsta.