See võrdlus mängib end kätte nagu iseenesest. Kaks noobelelektriautot, mis jõudsid publiku ette enam-vähem ühel ajal. Nii Lexus UX kui ka Mercedes-Benz EQA on elektriautoks kohandatud, see tähendab, et kumbki pole loodud elektriautode platvormile. Mõlemad on oma margi kõige väiksemad ja ka kõige taskukohasemad. Nad on luksuslikud, tipptasemel viimistlusega, sarnaste tehniliste näitajatega ning mõlema soetamiseks tuleb üsnagi ühesugune summa leida. Siiamaani on tõesti seis päris võrdne.