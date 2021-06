Õhtu lõpuks tulevad sinimerekarbid (12 eurot). Ettekandjalt saan teada, et neid tasub Eestis tellida kolmapäevast, sest just sel päeval tuleb Norra kasvandusest lennuk, mille lastiga varustatakse kõiki Eesti restorane. Kui karbikuhi (ja see on tõesti suur) väheneb, ulatub lusikas sibula- ja petersellitükikestega leemeni, mis maitseb sel õhtul vaat et kõige paremini.