Tuleviku ruum ja arhitektuur

Arhitektid on läbi ajaloo projekteerinud mitte ainult maju, vaid ka aktiivselt loonud nägemusi tulevikuruumidest. Ühelt poolt on see katse püüda ees ootavat ruumistada – püüda ette aimata, millises ruumilises keskkonnas inimesed mõne aja pärast elavad. Teisalt on see andnud võimaluse piirituteks fantaasialendudeks, kus füüsikaseadused (gravitatsioon!) ei kehti, ning aegruumi lineaarsus on pihustatud tuhandeks olemisvõimaluseks. Näiteks Giovanni Battista Piranesi, Étienne-Louis Boullée, Constant Anton Nieuwenhuys, Lebbeus Woods jpt kunstnikud on loonud teoseid, mis püüdnud ruumistada nii võimatuid olevikuruume kui ka võimalikke tulevikuruume.