Eesti võrkpallikoondise pärast olin ausalt öelda pisut mures, kui nad Lätis võistlemas käisid. Võistkonnas on palju noori, kes alles õpivad kõrgtasemel mängu. Võrkpall pole ju rallisõit. Siin on mõistust ja kogemust vaja. Võrkpall on peen mäng, peenem kui filosoofia.

Võrkpallis päästavad mängija sageli vaid kiired jalad. Ega palliplatsilt polegi lihtne minema saada. Väljak on suht väike. Oled seal nagu peo peal. See on inglise keeles kill zone. Pealegi toimub võistlus enamasti siseruumides. Vastastel on hea sind hajutada ja ükshaaval maha noppida. Siin tulevadki kasuks kogemused.