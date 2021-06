Juurikas. Filmikriitik käis vanaisa juubelil

Lauas viibisid mõned täiesti tundmatud inimesed – kõrvalosaga «Kapten Fantastilises» tähelepanu pälvinud George McKay ja West Endi teatrilavadel Billy Elliotina üles astunud Dean-Charles Chapman. See on kohalikel kena komme, et kontvõõraid ei aeta peolauast minema, kui nad kord juba tulnud on. Loodan, et kirjutasin meeste nimed jutusumina sees õigesti üles. Ausalt öeldes olin vanaisa kolmanda jala terviseks juba mitu-setu pitsi seda va haljast võtnud, enne kui McKay ja Chapmaniga jutule sain. Vestlus toimus selges eesti keeles.