Jah, tõelistele rattafännidele on selline distants nohu, kuid kui sa pole oma jalgratast kuurist või keldrist ammu välja veeretanud või väntad vaid töölesõiduks, poeb hinge kahtlus. Tagantjärele targana ütlen, et suvepealinnast Pärnust Kihnu suundudes võiks autost loobuda, kaherattaline on selleks teekonnaks justkui loodud. Linna lähistel saab vändata kõnni- ja kergliiklusteedel ning edasi ootavad juba suhteliselt rahulikud lõigud, ümbritsetuna metsadest ja heinamaadest. Samuti on teel mõnusaid peatuskohti, näiteks Lindi ja sealne vana kooli kohvik, või Pootsi, mille naelaks on kujunenud veinimõis temperamentse peremehe Marko Põldsamiga. Sel suvel etendub seal paar suvelavastustki, nii et paslik oleks juba Pootsi veini- ja teatrimõisa nimetus.