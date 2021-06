Kristo Käärmann: paljuski me juba opereerisime nagu börsiettevõte

Teie varasematest intervjuudest olen aru saanud, et olite üsna pikka aega noteerimise suhtes tõrksad. Mis on vahepeal muutunud?

Kindlasti on vaja noteerimiseks valida hea aeg. Noteerimisega avalikule turule pole põhjust liiga kiirustada, seda tasub teha alles siis, kui ettevõte on selleks valmis ja selleks on ka põhjust.