Eesti ettevõte vabastab Norra kruiisisadama õhuheitest

Iseenesest tundub kaiäärse laeva maise elektrisüsteemiga ühendamine lihtne ülesanne. Arusaadavalt on seal aga tegelikult kuhjaga probleeme. Millised need on?

Probleeme on tõepoolest kuhjaga. Näiteks sobiva asukoha leidmine kai ääres, kuhu meie seadmed paigaldada ning see siis ühtlasi kokku sobitada laevale mugava asukohaga, kus ­omavahel ühendada maapealne ja laeva elektrisüsteem. Kuna need süsteemid on tihti väga erinevad näiteks pingeastme poolest – madal- või keskpinge, alalis- või vahelduvvool –, siis sellest lähtuvalt tuleb teha sobiv seadmete valik tagamaks ohutu ja tõrgeteta töö. Kriitiline tegur on ka laeva ühendamise võimalikkus maapealse elektrisüsteemiga. See tähendab, et insener-tehniliselt tuleb ära lahendada, kuidas maapealne «pistik» laeva «pistikupessa» jõuab. Tehakse seda manuaalselt või täisautomaatselt, mis kõrgustel kaipinnast ühendamine laevas toimub, kas ühendada tuleb üks, neli või kaheksa kaablit ning kas ühenduspunkt asub alati samas kohas, kas ühte kaid külastab vaid sama laev või on see varieeruv.