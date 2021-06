Firma tuli The Verge’i andmetel oma naeratusi ära tundva tehisintellektiga vaikselt välja juba möödunud aasta lõpul, kuid sellest hoolimata ei ole see suurt tähelepanu saanud. Väljaande hinnangul on see märk sellest, et invasiivne, alandav ja pealetükkiv töökohajärelevalve on muutunud väga tavaliseks ning sellised suundumused on koroonapandeemia varjus vaid hoogu juurde saanud.