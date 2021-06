Enamasti ei pea paika, et «ainult sakslased...» või «ainult jaapanlased...» – need on kõigest stereotüübid. Siiski, kui me räägime BMW GS-mootorratastest, on mitmed kirjutajad rõhutanud mõtet, et ainult sakslased võivad panna töösse mõistusevastaselt veidra tehniliste omaduste kombinatsiooni ja arendada selle siis niisuguseks, et edaspidi saab sellest standard, mida ignoreerida pole võimalik. Lühend GS tähistab just midagi sellist.