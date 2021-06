Kuus silmapaistvat tartlast saavad linnalt medali

Tiia Luhta tänatakse selle eest, et ta on olnud professionaalne ja toetav partner Tartu kriisimeeskonnale kogu koroonakriisi vältel. Ta on nõustanud ja toetanud ka linna koole ja lasteaedu ning ürituste korraldajaid.

Joel Starkopf on olnud koroonapandeemia algusest Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht. Tema juhtimisel korraldati ümber kliinikumi töö kriisivajadustele vastavaks.

Margo Klaos on pakkunud linnale mitmekülgset tuge ohutus- ja kriisivaldkonnas. Koroonakriisis tegutses Klaos ka Lõuna regiooni eriolukorratööde juhina.

Sirje Bork töötas üle 20 aasta Tartu linnavalitsuse välissuhete juhina ja edendas aktiivseid suhteid Tartu sõprus- ja partnerlinnade ning paljude teiste koostööpartneritega.

Enn Lillemetsa puhul öeldakse, et ta on teinud Tartu kultuuriruumi suuremaks ja huvitavamaks mitmes valdkonnas. Tema esinemised ja kirjutised on pakkunud paljudele huvilistele inspiratsiooni. Lillemets on ka Pallase ühingu algataja.

Janek Veeber on aastaid toetanud mitmete alade tippsportlasi ja spordiüritusi. Tema juhitud AS Giga on ka Vanemuise sümfooniaorkestri Kassitoome suvekontserdi pikaajaline toetaja. Mullu rajati Giga Investeeringute toel Raekoja platsile uisuväljak.