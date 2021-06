Alates 21. juunist võib Eestist taas reisida Soome ka siis, kui selleks pole erilist põhjust. Vaja läheb vaid tõendit, et kaks koroonavaktsiini annust on kätte saadud vähemasti kaks nädalat enne reisi või koroonahaigus viimase poole aasta sees läbi põetud. Areng on muidugi tervitatav, isegi eufooriat tekitav; õhus on raudsete eesriiete murenemise ja müüride murdumise meeleolu otsekui 1989. aasta novembris. Kummatigi tasub meenutada, et veel eelmisel suvel sai Soome reisida ühegi paberita, ühegi erilise lisatingimuseta.