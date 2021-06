Tagasi linna jõudes jagasin veidrat kogemust ühe hea tuttavaga. Tema sõnul on mul vedanud, et eluvaim sisse jäi. Nimelt teadis ta rääkida, et Georg Sorose mahitusel on planeedi toiduainetootjad ja farmerid teinud lepingu, et panevad toiduainete sisse aeglaselt toimivaid mürke ja keemiatööstuse jääkaineid. Tuttava sõnul on Georg Sorose ja Bill Gatesi vahel sõlmitud vastav salapakt. Bill Gates tahab piirata inimkonna arvu, Georg Soros tahab odaval kombel utiliseerida jääk­aineid. Nende arust on kõige kavalam need jäägid lihtsalt lollidele sisse sööta.