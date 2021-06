Kultuuriuudised

Esimesed kriisijärgsed välisstaarid Eestis

3. juulil Tallinna lauluväljakul üles astuvad CryptoFesti välisesinejad on esimesed, kes esinevad Eestis pärast koroonaviiruse taandumist ja suurürituste lubamist. Esimest korda toimuv muusikaüritus CryptoFest ei nõua inimestelt negatiivset ­koroonatesti ega vaktsiinipassi. Saab näha 1990ndate suurstaari Haddawayd, vene skandaalse duo t.A.T.u. liiget Lena Katinat, slaavi ­diskobändi Virus!. Eesti muusika lippu hoiavad kõrgel Shanon ja Erich Krieger. Vabas õhus toimuvale festivalile lubatakse kuni 5000 inimest sõltumata sellest, kas vaktsineerimiskuur on tehtud või mitte. PM

Kunstikonkursi «Kasulik kunst?!» finaal Kumus

Eesti kuulsaim riigireetur naaseb sügisel ekraanile

Elisa ja ETV originaalsari «Reetur» saab tänavu sügisel uue hooaja. 2019. aastal ilmavalgust näinud Elisa ja ETV originaalsari «Reetur» naaseb tänavu uue hooajaga, mis toob sündmustiku tänapäevale lähemale. Käibele on tulnud euro ja sarja peategelane Alfred Vint tegutseb endiselt Eesti riigiaparaadis, kus ta on kogunud austust ning paguneid, kuid riigireetmine pole tema elust kadunud. Sarja nimirollis astub taas üles Tambet Tuisk, kes pälvis 2020. aastal sama rolli eest EFTA parima telesarjanäitleja auhinna. PM

Steven Spielberg sõlmis koostöölepingu Netflixiga

Filmi- ja telestuudio Amblin Partners, mida juhib menukate ­filmide režissöör Steven Spielberg, ­teatas partnerlusest Netflixiga, mis ­hõlmab kahe ettevõtte sõnul aastas ­mitme uue mängufilmi tootmist voogedastusteenuse jaoks, vahendab CNN. Amblini juhatuse esimees Spielberg ütles avalduses, et lugude jutustamine on alati nende tegevuse keskmes ja et kui ta hakkas Netflixi kaas- ja sisu­juhi Ted Sarandosega partnerlusest rääkima, oli täiesti selge, et neil on hämmastav võimalus rääkida koos uusi lugusid ja jõuda uuel viisil publikuni. PM