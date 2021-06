Välismaa lühiuudised

Valgevene peatab osaluse ELi idapartnerluses

Valgevene teatas eile, et peatab osalemise Euroopa Liidu (EL) idapartnerluse algatuses. Valgevene välisministeeriumi väitel ei saa nad ELi kehtestatud sanktsioonide ja piirangute tõttu täita kokkuleppega võetud kohustusi. Minski esindaja ELi juures kutsuti kodumaale konsultatsioonidele. Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel taunis Valgevene otsust, leides sotsiaalmeedias, et see võib pingeid veelgi süvendada. EL kehtestas eelmisel nädalal Valgevene suhtes uued sanktsioonid seoses Ateenast Vilniusesse teel olnud Ryan­airi reisilennuki Minskis maanduma sundimisega. AFP/BNS