Eesti lühiuudised

Kaljulaid nimetati naiste ja laste õiguste eestkõnelejaks

ÜRO peasekretär Antonio Guterres nimetas eile USAs New Yorgis president Kersti Kaljulaidiga kohtumise järel praeguse Eesti riigipea järgmiseks kaheks aastaks ÜRO peasekretäri naiste, laste ja noorukite tervise ja heaolu teemade eestkõnelejaks. Kaljulaid juhtis eelmisel kahel aastal koos Guterresega naiste ja laste heaolu eest seisva liikumise Every Woman Every Child kõrgetasemelist töörühma. Töörühm lõpetas tegevuse aprillis ning ÜRO peasekretär seadis seejärel sisse üleilmse eestkõneleja rolli. Eraldi eelarvet ega sekretariaati eeskõnelejal ei ole. PM