Mirai on sale, luksuslike proportsioonidega ilus auto. ​Toyota Mirai Riia 19-20-06-21. FOTO Esta Tatrik FOTO: Esta Tatrik

Toyota Mirai on auto, mida võiks soovitada kerge südamega. Kui oleks ainult tanklaid!

Vesinik on kõige levinum element universumis. Ja nii imelik kui see ka pole, võtan ma ette teekonna Riiga, et hankida sealt paar kilogrammi vesinikku.