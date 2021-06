Keskkonnaminister lubab, et raiemaht hakkab vähenema

Tõnis Mölder usub, et puidu keemiline väärindamine, kui seda teha loodussäästlikult, on väärt teema aruteluks. Paraku võttis tselluloositehase debatt ettevõtjailt soovi selle nimel tegutseda. FOTO: Riina Martinson

31aastasel Tõnis Mölderil pole veel täis poolt aastatki ministriametis, kuid kriitikat on tulnud juba omajagu. Alustuseks loomulikult selle eest, et tal pole keskkonnaharidust, üldse on kõrghariduse diplom veel saamata. Siis kuulutasid pealkirjad, et ta kutsus metsanduse arengukava uude juhtkokku teadlased, kellest enamik olevat intensiivse metsaraiumise pooldajad. Siis lendas mõni kriitikanool selle peale, et minister kritiseeris liigse agaruse pärast endale alluvat Keskkonnaametit, kui amet lindude pesitsusrahu säilitamiseks mitmel metsafirmal töö seisma käskis panna.