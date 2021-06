Põllumehe päev algab ilmaäppi avades

Pilvede liikumine lööb pildi selgeks

ASi Pajusi ABF juhatuse liige Lembit Paal ise ilma suurt ei uuri, tal on selleks ilmahuviline agronoom, kes pidevalt ilmakaarte vaatab. „Mina täielikult usaldan oma agronoomi, sest kuidas sa ei usalda, kui ta ütleb lausa kellaajaliselt ette, millal sadu algab,” kiitis Paal ja lisas, et ainult säärase ilma­huvilise agronoomiga saabki põllumajanduses töötada.

Agronoom Tiina Tikker tõdes seepeale, et ilm tahab tähelepanu, on ennustatav, kuid viskab ikka ootamatuid vimkasid sisse. Ta jälgib ilmapilte mitmest kohast, nende seas nii Norra, Venemaa kui ka Eesti äpid. Ilmast eriti sõltuvate tööde ajal ka radari pealt vihma liikumist reaalajas. „Ilma­ennustus on minu suur huvi, EPAs õppimise ajal tähendasin üles kõik tol ajal tuntud ilmaennustaja Vadim Želnini õpetussõnad,” märkis ta.