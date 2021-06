Maa Elu selgitas välja, milline ilmaennustus on täpseim

Suviste põllutööde, aga ka puhkuseplaanide tegemisel on ülioluline teada, milline tuleb ilm. Paraku on peaaegu vanasõnaks muutunud, et ilmateade valetab, siiski on huvi ilmaprognoosi vastu meeletu. Üsna lai on ka ennustajate valik – lisaks Eesti ilmateenistusele saab interneti vahendusel uurida eri riikide prognoose. Kiire pilk neile lehtedele näitab, et arve pakutakse päris laias skaalas. Keda siis uskuda?