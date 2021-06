Palamulla külarahvas ehitas ahervaremest kontserdipaiga

„Siin kõrval on mul talu, mis sai valmis ja kuna energiat jäi üle, siis rajasime külaplatsi, kus kogukond meelsasti aega veetis,” meenutas Benjamin. „Naabrid Ülo ja Tiiu Saar olid erastades saanud kõrval asuva ebamäärase funktsiooniga lagunenud põllumajandushoone, mis seisis tühjalt. Kümmekond aastat tagasi tekkis meil mõte, et sinna võiks rajada paiga, kus rahval kena koos käia ja katuski oleks pea kohal.”

Hoonest, millest olid säilinud vaid paekiviseinad, ehitati külarahva toel õdus ja ehe kontserdipaik, millesse sisuliselt iga Palamulla inimene on vähem või rohkem panustanud. Panustanud on teisedki, näiteks tehakse koostööd Põlvamaal asuva Maarja külaga, mille elanike kätetööna on valminud küüni puitpinke ehtivad kümned vaibad.

Hoone kunagised omanikud Ülo ja Tiiu Saar rääkisid, et kui kolhoosiaegne kuivati umbes viisteist aastat tagasi lume raskuse all kokku kukkus, tulid jahimehed jutuga, et teevad siia oma kooskäimiskoha, aga see mõte neile ei meeldinud. Siis tuli Jaanus Benjamin ettepanekuga, et siia võiks küla kogukondliku hoone rajada. Maatükk mõõdeti välja ja Jaanus sai hoone sõbrahinnaga endale. „Meie elame kohe kõrval ja oleme ülirahul, et siin vähemalt kolm korda suve jooksul midagi vahvat toimub. Oleme kõik kontserdid tänuga ära kuulanud,” rõõmustas endine pererahvas.