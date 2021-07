Angervaksa korjamisretkelt koju jõudes läheb Maru Metspalul kreemikasvalgetest angervaksaõisikutest pliidile podisema angervaksasiirup ja tuba saab kohe mesist lõhna täis – vanasti tarvitatigi küll taime õisi, küll varsi tubade lõhnastamiseks. «Veel hommikul, kui purgikaaned on end öös plõksatustega talveootusesse sulgenud, heljub õieõrn magusus toas,» räägib ta ja lisab, et suveajal võib angervaksasiirupit piserdada kasvõi jäätisele. See on lihtsaim moodus angervaksaga tutvust teha.