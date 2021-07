Kes on Eesti parim disainer?

Kai Ots (vasakul) koos õega. Meil on mõlemal Eve Hansoni "Besties" pluusid ja need on minu koerad juhuslikult, kellest ta inspiratsiooni sai. See sulgedega seelik on ka Eve oma - ta teeb ulakusi ka! Mul on tema disainitud asju ikka päris palju, igast hooajast midagi. Mina ei saa ilma Eveta! Materjalid on mõnusad, lõigetes tunneb ennast hästi, igas olukorras kantavad - lisaks tema rõivad armastavad Eesti kliimat ja on väga praktilised. FOTO: Eero Vabamägi