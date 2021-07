Me pole taanlased! Me oleme fääri rahvas, pigem lähedane Islandile. Nii ütles Solvi Simonarson, kes Bellingshauseni meeskonnale oma koduköögis turska praadis ja rabarberimoosi juurde pakkus. «Kui me peame reisides selgitama, kust tuleme, siis Fäärid ei ütle inimestele reeglina midagi. Ütleme siis lihtsalt, et oleme põhjamaadest.»